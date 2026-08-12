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Petkimspor yeni sezona 3 turnuvayla hazırlanıyor

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BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezona 3 özel turnuvayla hazırlanacak.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezona 3 özel turnuvayla hazırlanacak. 1-5 Eylül tarihleri arasında Antalya Gloria Cup'ta Denizli Basket, Çayırova Bld ve Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban'la karşılaşacak Petkimspor, 10-12 Eylül tarihlerinde her sezon geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Ege Cup'ta Trabzonspor, Pizza Bulls ve kardeş ülke Azerbaycan ekibi Neftçi'yi ağırlayacak. Aliağa Petkim, 18-20 Eylül tarihlerinde Ankara Yalçın Efe Turnuvası'nda ise Türk Telekom ve Yunan ekibi Maroussi'yle rakip olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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