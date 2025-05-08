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Peru'da altın madalya kazanan genç halterci Ramazan Efe Yılmaz, çiçeklerle karşılandı

Peru'da altın madalya kazanan genç halterci Ramazan Efe Yılmaz, çiçeklerle karşılandı
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- Peru'da altın madalya kazanan genç halterci Ramazan Efe Yılmaz, çiçeklerle karşılandı Peru'da düzenlenen Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası'nda yıldız erkekler kategorisinde 61 kiloda silkmede 153 kiloyla altın, toplamda ise 261 kiloyla gümüş madalya kazanan milli halterci Ramazan...

- Peru'da altın madalya kazanan genç halterci Ramazan Efe Yılmaz, çiçeklerle karşılandı

ÇANKIRI - Peru'da düzenlenen Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası'nda yıldız erkekler kategorisinde 61 kiloda silkmede 153 kiloyla altın, toplamda ise 261 kiloyla gümüş madalya kazanan milli halterci Ramazan Efe Yılmaz, çiçeklerle karşılandı.

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası'nda yıldız erkekler kategorisinde 61 kiloda silkmede 153 kiloyla altın, toplamda ise 261 kiloyla gümüş madalya kazanan Çankırı Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi ve milli halterci Ramazan Efe Yılmaz için Esenboğa Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Sporcunun ailesi, arkadaşları, sporcuların ve Çankırı protokolünün katıldığı törende, dünya şampiyonu Ramazan Ege Yılmaz, çiçeklerle karşılandı.

Ramazan Efe Yılmaz: "Bir sonraki hedefim, inşallah ileriki yarışlarda ülkemizi daha da iyi temsil etmek"

Hedefinin Türkiye'yi daha iyi temsil etmek olduğunu söyleyen Ramazan Efe Yılmaz, "Aklımda Avrupa rekoru vardı ama geçirdiğim tüm yarışlarda aralarından en iyisi buydu. Bana destek veren hocalarıma ve müdürlerimize çok teşekkür ederim. Bir sonraki hedefim, inşallah ileriki yarışlarda ülkemizi daha da iyi temsil etmek. Her sporcunun hedefi olduğu gibi olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istiyorum" dedi.

Muammer Öztürk: "Sporcumuzun ve öğrencimizin daha nice başarılara imza atacağına inanıyoruz"

Yılmaz ile gurur duydukların söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de, "Ülkemizin bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıracak gibi görünüyor. Biz kendisi ile gurur duyuyoruz. Daha nice sporcularımızın da yetişmesini arzu ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim göğsümüz millet olarak kabardı. Sporcumuzun ve öğrencimizin daha nice başarılara imza atacağına inanıyoruz. Yolu bahtı açık olsun" diye konuştu.

Sporcunun başarısından dolayı mutluluğunu dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak ise, "Şu ada çok gururlu ve çok mutluyuz. Sporcumuzun, hem ilimizi hem de Türkiyemizi dünyada temsil etmesi bizi çok gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Spor
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