Pertevniyal Lisesi mezunu at sahibi yarışı kazandı

Geleneksel Pertevniyal Lisesi yarışını okulun mezunlarından Toygar Akdikmen'in atı kazandı

İSTANBUL, - Veliefendi Hipodromu'nda koşulan geleneksel Pertevniyal Lisesi yarışını, ilginç bir tesadüf sonucu, okulun mezunlarından Toygar Akdikmen'in sahibi olduğu Alkanlı isimli at jokeyi Vedat Abiş'le kazandı.

Pertevniyal Lisesi adına koşulan geleneksel yarışta 4 yaşlı 9 safkan arap atı start aldı. Sentetik pistte 1400 metre mesafede yaşanan mücadelenin sonunda Alkanlı isimli at 1.34.83'lük derecesiyle birinci olurken İnebolu isimli at ikinci, Aktaşkaya üçüncü, Leonidas ise dördüncü oldu. Yarışın birincisi Alkanlı sahibine 390 bin lira ikramiye kazandırdı.

Türk eğitimine 152 yıl boyunca aralarında Aydın Boysan, Halit Kıvanç, Metin Akpınar, Zihni Göktay, Ali Poyrazoğlu, Fatih Mühürdar, Prof. Cem'i Demiroğlu, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Namık Kemal, Metin Erksan, Yaşar Okuyan, Neco, Alpaslan Eradlı, Salih Bora, Şevket Rado gibi ünlü isimlerin de bulunduğu binlerce mezun veren Pertevniyal Lisesi öğrencilerinden olan ve 1994 yılında okulu bitiren at sahibi Toygar Akdikmen'e kupasını Pertevniyal Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ercanlı verirken, Pertevniyal Lisesi Müdürü Şeref Koç, TJK Yönetim Kurulu üyesi Selman Taşbek'e günün hatırasına yönelik okul bayrağını hediye etti. Ressam Hilal Zıllıoğlu ise jokey Vedat Abiş'e tablo sundu.