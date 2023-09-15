Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak

Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde ilk 4 haftada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, haftaya 3 puanla 15. sırada girdi.

Bir maçı ertelendiği için 3 karşılaşmada bir galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Yukatel Adana Demirspor ise 5 puanla 10. sırada yer alıyor.