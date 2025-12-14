Haberler

Trendyol 1. Lig: Pendikspor: 1 Iğdır FK: 1

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor, evinde Iğdır Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Maçta karşılıklı goller atan iki takım, 1'er puanla sahadan ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor, evinde karşılaştığı Iğdır Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Hüseyin Maldar'ın pasında topu ceza yayı önünde kontrol eden Clarke Harris, bekletmeden yaptığı sert şutta kaleci Muhammet Taha soluna gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada Doğan Erdoğan'ın sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Ryan Mendes voleyle vuruşunu yaptı ve top direkten oyun alanına döndü.

37. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Hüseyin, son çizgiye inerek içeriye çevirdi. Ön direğe koşu yapan Mallik Wilks düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

40. dakikada Oğuz'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Ali Kaan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

55. dakikada Denic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Berkay kafayı vururken, top az farkla dışarı gitti.

62. dakikada hızlı gelişen Iğdır FK atağında Fofana, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Fofana, müsait durumdaki Mendes'e pasını aktarırken, bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Stat: Pendik

Hakemler: Berkay Erdemir, Seyfettin Ünal, Arif Dilmeç

Pendikspor: Deniz Dilmen, Hüseyin Maldar (Ahmet Karademir dk. 86), Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Vinko Soldo, Furkan Doğan (Nuno Sequeira dk. 67), Bekir Karadeniz (Hamza Akman dk. 85), Mesut Özdemir, Djordje Denic, Mallik Wilks, Jonson Clarke-Harris (Thuram dk. 80)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Tarık Tekdal, Enis Safin, Adnan Uğur, Görkem Bitin, Ozan Demirbağ

Teknik Sorumlu: Metin İlhan

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural (Antoine Conte dk. 80), Oğuz Kağan Güçtekin, Ryan Mendes, Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren (Eyüp Akcan dk. 80), Moryke Fofana, Gianni Bruno (Fode Koita dk. 70)

Yedekler: Sinan Bolat, Serkan Asan, Dorin Rotariu, Abdul Malik Yılmaz, Ahmet Engin, Aaron Suarez, Özder Özcan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Mallik Wilks (dk. 37) (Pendikspor), Ali Kaan Güneren (dk. 40) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk, Ryan Mendes, Oğuz Kağan Güçtekin (Iğdır FK), Mesut Özdemir, Yiğit Fidan, Mallik Wilks (Pendikspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
