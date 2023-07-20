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Pendikspor ve Çorumspor FK Hazırlık Maçında Berabere Kaldı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor, kamptaki hazırlık maçında 1. Lig takımı Çorumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde sürdüren Çorumspor FK ile Abant bölgesinde kamp yapan Pendikspor hazırlık maçında karşılaştı. Pendikspor'un kamp yaptığı otelin antrenman sahasında yapılan karşılaşmada, her iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. Gol olmayan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor, kamptaki hazırlık maçında 1. Lig takımı Çorumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde sürdüren Çorumspor FK ile Abant bölgesinde kamp yapan Pendikspor hazırlık maçında karşılaştı.

Pendikspor'un kamp yaptığı otelin antrenman sahasında yapılan karşılaşmada, her iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı.

Gol olmayan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor

Trendyol Süper Lig Pendikspor Çorumspor Bolu Spor Haberler

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