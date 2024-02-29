Pendikspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez takımla ilk antrenmanına çıktı
Pendikspor, Teknik Direktör Ivo Vieira ile yollarını ayırdıktan sonra İbrahim Üzülmez'i takımın başına getirdi. Üzülmez, oyuncularla bir toplantı yaparak Konyaspor maçının taktiğini çalıştırdı.
Pendikspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Pendikspor, Teknik Direktör Ivo Vieira ile yolları ayrıldıktan sonra takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirmişti. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile oynayacak olan Pendikspor, hazırlıklarını yeni teknik direktörü Üzülmez ile sürdürdü. Antrenman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yapan İbrahim Üzülmez, ardından oyunculara Konyaspor maçının taktiğini çalıştırdı. - İSTANBUL