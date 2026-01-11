Haberler

Uğur Uçar: "Bu takımı Süper Lig'e çıkarmak için çalışacağız"

Güncelleme:
Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, sezon boyunca genç oyuncularla çalışarak Süper Lig hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını belirtti. Takımın son maçında Bodrum FK ile golsüz berabere kaldıklarını değerlendiren Uçar, yaşanan puan kayıplarına rağmen umutlu olduklarını ifade etti.

Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, genç oyuncularla oynayıp onları geliştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "İnşallah bu takımı ilk 2, olmazsa play-off potasında Süper Lig'e çıkarmak için çalışacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Bodrum Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Maça istediğimiz gibi başladık. İlk 20 dakika net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Sonra Bodrum oyunu dengeledi ve ikinci 45 dengeli bir oyun geçti. İki takımın da oyuncularını tebrik ediyorum. Bu ligin en tempolu maçlarından biri oldu. İkinci yarı pozisyonumuzu değerlendiremeyince 1 puana razı olduk. 1 puanı cebimize koyacağız bardağın dolu tarafına bakıp devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu takımı Süper Lig'e çıkarmak için çalışacağız"

Sezona iç sahada alınan galibiyet serisiyle başlanmasının hatırlatılması üzerine Uçar, Pendik'teki son 3 maçta yaşanan puan kayıplarını şu sözlerle aktardı:

"Sezon başı bakıldığında Pendikspor'un böyle bir hedefi yoktu. Biz kendimiz ve oyuncular bu hedefi buraya getirdik buraya kadar. Tabii ki puan kayıpları olacak. Bu ligde herkes puan kaybediyor. Çok büyük bütçeli takımla aramızda 4 puan var. Şu an 2. sıradayız. Bana göre kötü bir şey yok. Şöyle bir şey düşünmek lazım; genç oyuncularla oynuyoruz, onları geliştirmeye çalışıyoruz. Hem ortaya oyun gücü koymaya çalışıyoruz ve ligin başından bu yana böyle gidiyor. Biz her zaman sahanın içine odaklandık. Bunun da üstüne koyarak gideceğiz. İnşallah bu takımı ilk 2, olmazsa play-off potasında Süper Lig'e çıkarmak için çalışacağız. Önümüzde bir süreç var. Herkes transfer yapıyor, biz neler yapabiliriz onlara bakacağız. İçeride-dışarıda konuştuğumuz şeyler var. Bakalım bu süreç bize ne getirecek." - İSTANBUL

