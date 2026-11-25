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TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yenip düşme hattından kurtulan Manisa Futbol Kulübü'nde yabancı oyuncular attıkları gollerle takımı sırtladı. Geride kalan 15 maçta 23 kez fileleri sarsan siyah-beyazlılarda yabancı futbolcular 19 gole imza attı. Takımın en skorer ismi 8 kez sevinç yaşayan Fransız 10 numara Julien Anziani oldu.

Anziani'nin ardından Malili forvet Cheikne Sylla 6 golle oynadı. Fransız orta saha Yassine Benrahou ve Norveçli Jonathan Lindseth 2'şer kez gol sevinci yaşadı. Honduraslı forvet Alenis Vargas da geçen hafta Pendikspor ağlarını sarsıp ilk golünü atmanın sevincini yaşadı. Manisa FK bu hafta Ümraniyespor'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı