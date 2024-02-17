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Pendikspor, Trabzonspor ile Trendyol Süper Lig'de karşılaşacak

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Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile evinde karşılaşacak. İki takım daha önce bir kez karşılaşmıştı.

Pendikspor, Trendyol Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Trabzonspor ile ligde 2. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor, yarın saat 16.00'da Pendik Şehir Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar 6 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 11 beraberlikle haftaya 26 puanla 18. sıra başladı. Bordo-mavililer ise 12 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 40 puanla 3. sırada bulunuyor.

2. randevu

Pendikspor, Trabzonspor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla bordo-mavililer kazandı.

İç saha karnesi

Pendikspor, bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla bu alanda ligde 18. sırada bulunan İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, kalesinde 22 gole engel olamadı.

Halil Akbunar kart cezalısı, 3 futbolcu da kart sınırında

Pendikspor'da Halil Akbunar, Adana Demirspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçın kadrosunda yer alamayacak. Kırmızı-beyazlılarda Welinton, Fredrik Midtsjö ve Alpaslan Öztürk ise sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, Trabzonspor karşısında sarı kart görmesi durumunda 27. haftada deplasmanda Sivasspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

Pendikspor, çıkışını sürdürmek istiyor

Pendikspor oynadığı son 8 maçta sadece 1 kez sahadan puansız ayrıldı. Ivo Vieira'nın öğrencileri, ligde oynadığı son 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ligde kalmak adına önemli bir çıkış yakaladı. Kırmızı-beyazlılar, konuk edeceği Trabzon karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak sezonun devamında önemli bir virajı geride bırakmak istiyor.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Pendikspor - Trabzonspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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