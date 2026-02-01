Haberler

Uğur Uçar: "Oyundan memnun değilim"

Güncelleme:
Pendikspor, Özbelsan Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik Direktör Uğur Uçar, maçın ardından oyuncularının mücadelelerinden memnun olduğunu ancak oyundan genel anlamda tatmin olmadığını belirtti.

Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, Özbelsan Sivasspor maçının ardından, "Maç istediğimiz gibi başladı daha sonra Sivasspor formasyon değişikliği gösterdi. Bugün oyundan memnun değilim açıkçası. Biz daha iyi oyunlar oynadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Pendikspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile 0-0 golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, açıklamalarda bulundu. Uçar, "Maç istediğimiz gibi başladı daha sonra Sivasspor formasyon değişliği gösterdi. Bugün oyundan memnun değilim açıkçası. Biz daha iyi oyunlar oynadık. Bu süreç istediğimiz gibi gitmiyor. Dar bir kadromuz var. Sakat oyuncularımız var. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bunu da sezon sonuna kadar kovalayacağız" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
