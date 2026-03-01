Sinan Kaloğlu: 'Adana Demirspor, Türk futbolunda önemli bir kulüp'

Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Adana Demirspor'un zor günlerden geçtiğini belirterek, "Köklü bir camia. İnşallah bu cendereden çıkarlar, diye düşünüyorum. Çünkü Türk futbolunda önemli bir kulüp" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Pendikspor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 5-0 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum, güzel bir galibiyet oldu. Rakibimizi ciddiye aldık, onların emeklerini ciddiye aldık ve saygı duyduk. İki hafta önce burada biliyorsunuz Sivasspor ile berabere kaldı. Adana Demirsporlu kardeşlerimizin emeklerine, yüreklerine sağlık. Çok iyi mücadele ediyorlar. Gerçekten ortaya çok güzel işler katıyorlar, futbol oynamak istiyorlar. İyi koşup oyunun pozitif tarafındalar, o yüzden onlarını yolunu Allah açık etsin. Türk futbolu adına böyle gençlere de ihtiyacımız var. Zor günlerden geçiyorlar, köklü bir camia. İnşallah bu cendereden çıkarlar diye düşünüyorum. Çünkü Türk futbolunda önemli bir kulüp" diye konuştu.

Böyle gollü bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu aktaran Kaloğlu, "Maçın başından sonuna kadar takımımızın rakibi ciddiye alması beni sevindirdi. Böyle bol gollü bir galibiyeti de oyuncularımızın ihtiyacı vardı. O yüzden hem kendi oyuncularımı hem de rakip oyuncuları tebrik ediyorum. Artık bizim için önemli olan şimdi cuma günü içeride oynayacağımız Vanspor karşılaşması. Ona hazırlanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ADANA

