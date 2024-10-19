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Pendikspor, Sedat Ağçay ile Anlaştı

Pendikspor, Sedat Ağçay ile Anlaştı
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1. Lig takımlarından Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdıktan sonra, 43 yaşındaki Sedat Ağçay ile anlaşma sağladı. Ağçay, kariyerinin başında ve önceki sezon Ankaragücü'nde yardımcı antrenörlük yapmıştı.

1'inci lig ekiplerinden Pendikspor, 43 yaşındaki teknik adam Sedat Ağçay ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Geçtiğimiz gün Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor, teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay'ı getirdi.

Teknik direktörlük kariyerinin henüz başında olan Sedat Ağçay, 2022/23 döneminde Ankaragücü'nde yardımcı antrenörlük yapmış, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın ayrılığı sonrası 3 maçta teknik direktör pozisyonunda görev almıştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere ver verildi:

"Siltaş Yapı Pendikspor'a Hoş Geldin Sedat Ağçay! Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay hocamız getirilmiştir. Sedat Ağçay'a "hoş geldin" diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Osman Özköylü Ankaragücü Pendikspor Politika Futbol Spor

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