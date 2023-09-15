Pendikspor, Olimpiakos'tan Ahmed Hassan'ı transfer etti

Süper Lig ekibi Pendikspor, Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olimpiakos'tan Mısırlı santrfor Ahmed Hassan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, transferin son gününde forvet mevkisine takviye yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, kariyerinde daha önce kiralık olarak Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Olimpiakos'un 30 yaşındaki santrforu Ahmed Hassan ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz, ülkemizde daha önce Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Mısırlı forvet Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren Mısırlı oyuncu, 26 karşılaşmada görev yaptı ve 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi.