Pendikspor, Manisa FK'yı 2-0 yendi

Bolu'da kamp çalışmaları kapsamında Pendikspor, hazırlık maçında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Pendikspor'un gollerini Aias Aosman ve Mehmet Kaan Türkmen attı.

Bolu'da kamp çalışmaları kapsamında Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, hazırlık maçında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 yendi.

Bolu'da yeni sezona hazırlanan Süper Lig takımlarından Pendikspor, Abant Milli Parkı yolu üzerinde kamp yaptığı otelde 1'inci Lig takımlarından Manisa FK ile karşılaştı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, takımların yöneticileri ile birlikte karşılaşmayı izledi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü saha kenarından oyuncularını sık sık uyardı. Pendikspor, Aias Aosman ve Mehmet Kaan Türkmen'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.