Pendikspor, Manisa FK'yı 2-0 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Pendikspor, evinde karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Bu skorla puanını 32'ye yükselten kırmızı-beyazlılar, liderliğini sürdürdü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan karşılaşmayı değerlendirdi. İlhan, "Zorlandığımız bir maçı son dakikalarda olsa kazanmamız iyiydi. Oyuncu değişiklikleri katkı sağladı. 2 golle 3 puanı aldık. Hedefimiz doğrultusunda yine yukarıdayız. İnşallah amaç zaten ligi buralarda bitirmek. Bu aile ortamı olan ekiple inşallah bunu başaracak güçteyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL