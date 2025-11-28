Haberler

Pendikspor, Manisa FK'yı 2-0 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, 2-0'lık Manisa FK galibiyetinin ardından takımın hedefleri ve ligdeki konumu hakkında açıklamalarda bulundu. İlhan, oyuncu değişikliklerinin katkı sağladığını vurguladı.

Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, 2-0'lık Manisa FK galibiyeti sonrası, "Hedefimiz doğrultusunda yine yukarıdayız. İnşallah amaç zaten ligi buralarda bitirmek. Bu aile ortamı olan ekiple inşallah bunu başaracak güçteyiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Pendikspor, evinde karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Bu skorla puanını 32'ye yükselten kırmızı-beyazlılar, liderliğini sürdürdü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan karşılaşmayı değerlendirdi. İlhan, "Zorlandığımız bir maçı son dakikalarda olsa kazanmamız iyiydi. Oyuncu değişiklikleri katkı sağladı. 2 golle 3 puanı aldık. Hedefimiz doğrultusunda yine yukarıdayız. İnşallah amaç zaten ligi buralarda bitirmek. Bu aile ortamı olan ekiple inşallah bunu başaracak güçteyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu

Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi

Kent saldırı altında, gençler pistte: Rusça şarkılarla eğlence tam gaz
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur

Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.