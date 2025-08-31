Pendikspor Kaptanı Mesut Özdemir 100. Maçına Çıktı

Pendikspor'da kaptan Mesut Özdemir, takımıyla 100. maçına çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabaka, Pendikspor'un takım kaptanı Mesut Özdemir için de ayrı bir anlam taşıdı. Tecrübeli futbolcu, 100. kez kırmızı-beyazlı formayla sahaya çıktı. Müsabaka öncesi 32 yaşındaki futbolcu için hazırlanmış 100 numaralı Pendikspor forması, Başkan Adem Zafer Torun tarafından kendisine takdim edildi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan tecrübeli orta saha, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL