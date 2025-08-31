Pendikspor Kaptanı Mesut Özdemir 100. Maçına Çıktı
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maç, kaptan Mesut Özdemir için özel bir öneme sahipti çünkü tecrübeli futbolcu, kırmızı-beyazlı forma ile 100. kez sahaya çıkmanın gururunu yaşadı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabaka, Pendikspor'un takım kaptanı Mesut Özdemir için de ayrı bir anlam taşıdı. Tecrübeli futbolcu, 100. kez kırmızı-beyazlı formayla sahaya çıktı. Müsabaka öncesi 32 yaşındaki futbolcu için hazırlanmış 100 numaralı Pendikspor forması, Başkan Adem Zafer Torun tarafından kendisine takdim edildi.
Karşılaşmaya 11'de başlayan tecrübeli orta saha, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL
