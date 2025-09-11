Haberler

Pendikspor, Hamza Akman'ı Kiralık Olarak Transfer Etti

Pendikspor, Hamza Akman'ı Kiralık Olarak Transfer Etti
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Eyüpspor'dan 20 yaşındaki futbolcu Hamza Akman'ı kiralık olarak transfer etti. Hamza, Galatasaray altyapısından yetişip Danimarka'nın Sönderjyske takımında forma giydikten sonra Eyüpspor'a katılmıştı.

Pendikspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Hamza Akman! Pendikspor'umuz, Eyüpspor'dan Hamza Akman ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Hamza" denildi.

Galatasaray'ın altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu daha sonra Danimarka ekibi Sönderjyske'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci transfer döneminde Eyüpspor'a katılan Hamza Akman, burada 10 karşılaşmada görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
