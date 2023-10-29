Süper Lig'in 10'uncu haftasında Pendikspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçta Fenerbahçe'de 6 eksik oyuncu vardı ve Pendikspor'un ev sahipliğindeki maç balkonlardan izlendi. Ayrıca, iki takım da Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel formayla sahaya çıktı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Pendikspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Pendik Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayan maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay üstlendi.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ludogorets maçının 11'inde 7 değişikliğe gitti. Kartal, İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde, Kent, Zajc, Crespo, Batshuayi'yi yedek soyundururken, Djiku ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. İsmail Kartal ilk 11'de yer almayan isimlerin yerine Livakovic, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Dzeko'yu görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam Pendikspor maçına şu 11'le çıktı: "Livakovic,Osayi-Samuel, Becao, Samet, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko."

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Pendikspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, King, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Dijiku yer almazken, hafif ağrısı bulunan Cengiz Ünder riske edilmedi.

BALKONLARDAN MAÇ KEYFİ

Pendikspor ile Fenerbahçe arasındaki maç stat çevresindeki evlerin balkonlarından izlendi. Pendik Stadyumu çevresindeki evlerin pencere ve balkonlarında yer alan taraftarlar mücadeleyi takip etti. Öte yandan stat çevresindeki binalar Türk bayrağı ile Fenerbahçe bayraklarıyla süslendi.

FİLİSTİN'E DESTEK

Pendikspor Stadı'nda Filistin'e destek pankartı açıldı. Kale arkasına ' Filistin Halkının Yanındayız' pankartı yer alırken tribünlerdeki koltuklara Filistin bayrağı konuldu.

IVO VIEIRA'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Konyaspor karşısında 2-1 kazandıkları karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaparak takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. Portekizli teknik adam, orta sahada Oscar Romero yerine Gökcan Kaya'ya, santrfor bölgesinde ise Ahmed Hassan yerine Erencan Yardımcı'ya şans verdi. Pendikspor'un Fenerbahçe karşısında ilk 11'i şu isimlerden oluştu; "Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay Sülüngöz, Nuno Sequeira, İbrahim Akdağ, Vukovic, Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Çekiçi, Erencan Yardımcı."

PENDİKSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Pendikspor, Fenerbahçe karşısına önemli oyuncularından yoksun olarak çıktı. İstanbul ekibinde Oscar Romero, Ahmed Hassan, Emeka Eze ve Fredrik Midtsjö, maç kadrosunda yer almadı.

İKİ TAKIMDAN CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINA ÖZEL FORMA

Pendikspor - Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya iki takım da Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel formayla çıktı. Ev sahibi Pendikspor'un kırmızı formasında Türk bayrağının üstünde Atatürk'ün imzası yer alırken, formanın kol kısmında ise 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun' yazısı yer aldı. Fenerbahçe ise klasik çubuklu formasıyla sahada yer aldı. Sarı-lacivertli ekibin formasının ön kısmında Atatürk silüeti yer aldı.

Öte yandan iki takım futbolcuları ve hakemler, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı Kutlu Olsun" pankartı ile sahaya çıktı.