Pendikspor, Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor, sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 yenildi. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Edin Dzeko attı.
Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Erdem, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
52. dakikada Gökcan Kaya'nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Livakovic, topu oyun alanına geri çeldi.
54. dakikada sol kanattan Edin Dzeko'nun ceza sahasına ortasında Tadic'in bekletmeden vuruşunda top, az farkla auta gitti.
62. dakikada Berkay'ı çalımlayarak ceza sahası içine giren Dzeko'nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Erdem gole izin vermedi.
65. dakikada savunma arakasına atılan pas sonrası topla buluşan Szymanski, ceza sahası içine girdikten sonra pasını altıpas çizgisindeki Dzeko'ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
77. dakikada Ferdi'nin ceza sahası içi sol taraftan içeri çevirdiği pasta topla buluşan Edin Dzeko, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-4
79. dakikada Kent'in pasında topla bulaşan Tadic'in aşırtma vuruşunda kaleci Erdem'i geçen topu Berkay, son anda kornere gönderdi.
87. dakikada Ferdi'nin pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahası içi sol çaprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-5
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
Pendikspor : Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Serkan Asan dk. 84), Welinton, Berkay Sülüngöz, Nuno Sequeira, Vukovic, İbrahim Akdağ (Kappel dk. 74), Halil Akbunar (Diaby dk. 46), Gökcan Kaya (Lusamba dk. 74), Endri Çekiçi (Görkem Bitin dk. 46), Erencan Yardımcı
Yedekler: Burak Öğür, Murat Akşit, Murat Akça, Rassoul, Alparslan Öztürk
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 78), Samet Akaydin (Crespo dk. 84), Becao (Oosterwolde dk. 46), Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred (Zajc dk. 9), İrfan Can Kahveci (Kent dk. 78), Szymanski, Tadic, Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Umut Nayir, Batshuayi, Bartuğ Elmaz, Yusuf Ayçiçek
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Erdem Canpolat (dk. 30 k.k.), İrfan Can Kahveci (dk. 43), Edin Dzeko (dk. 65, 77 ve 87) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: İbrahim Akdağ (Pendikspor), Osayi Samuel, İsmail Yüksek (Fenerbahçe) - İSTANBUL