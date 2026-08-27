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Pendikspor'dan iki takviye

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- İstanbul ekibi, genç futbolcular Mirko Susak ve Burak Gültekin'i renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor, Hırvat sol kanat Mirko Susak ve orta saha oyuncusu Burak Gültekin'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcular Mirko Susak ve Burak Gültekin ile sözleşme imzalamıştır. Oyunculara 'hoş geldiniz' diyor; kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pendikspor, 22 yaşındaki Susak'ı Hırvatistan ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb'den; 19 yaşındaki Burak Gültekin'i ise Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'dan renklerine bağladı.

Kaynak: AA
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