Pendikspor'dan iki takviye

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor, Hırvat sol kanat Mirko Susak ve orta saha oyuncusu Burak Gültekin'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcular Mirko Susak ve Burak Gültekin ile sözleşme imzalamıştır. Oyunculara 'hoş geldiniz' diyor; kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pendikspor, 22 yaşındaki Susak'ı Hırvatistan ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb'den; 19 yaşındaki Burak Gültekin'i ise Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'dan renklerine bağladı.

Kaynak: AA