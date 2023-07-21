Pendikspor'dan ağızları açık bırakacak transfer! Dünyaca ünlü golcü, İstanbul'a geldi

Deneyimli golcü Anthony Modeste ve menajeri, Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor ile görüşme yapmak için İstanbul'a geldi.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü golcü Anthony Modeste, Pendikspor yolunda. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre deneyimli santrfor ile menajeri, İstanbul ekibi ile görüşmek Türkiye'ye geldi.

GEÇEN SEZON 3 KEZ SKOR KATKISI YAPTI

Anthony Modeste geçen yıl Borussia Dortmund ile 28 maça çıktı. 35 yaşındaki Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

MODESTE'NİN KARİYERİ

2018 yılında adı Galatasaray ile de anılan Modeste kariyerinde Nice, Blackburn, Bordeux, Hoffenheim, Saint-Ettienne formaları da giydi. Modeste kariyerinde çıktığı toplam 478 maçta 178 gol atarken, 38 asist yaptı.