Pendikspor, Brezilyalı Golcü Rogerio Thuram'ı Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendikspor, geçtiğimiz sezon Iğdır FK forması giymiş olan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Rogerio Thuram ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferle ilgili resmi açıklamasında Thuram'a başarılar diledi.

Pendikspor, geçtiğimiz sezon Iğdır FK'da forma giyen 34 yaşındaki Brezilyalı golcü oyuncu Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbul ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, " Pendikspor'umuz, Rogerio Thuram ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Thuram" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor

İBB'ye yeni operasyon! Ünlü sanatçının kardeşi de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri

DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.