Pendikspor, Brezilyalı Golcü Rogerio Thuram'ı Transfer Etti

Pendikspor, geçtiğimiz sezon Iğdır FK'da forma giyen 34 yaşındaki Brezilyalı golcü oyuncu Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbul ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, " Pendikspor'umuz, Rogerio Thuram ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Thuram" denildi. - İSTANBUL