Pendikspor, Brezilyalı Golcü Rogerio Thuram'ı Transfer Etti
Pendikspor, geçtiğimiz sezon Iğdır FK forması giymiş olan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Rogerio Thuram ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferle ilgili resmi açıklamasında Thuram'a başarılar diledi.
Pendikspor, geçtiğimiz sezon Iğdır FK'da forma giyen 34 yaşındaki Brezilyalı golcü oyuncu Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
İstanbul ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, " Pendikspor'umuz, Rogerio Thuram ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Thuram" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor