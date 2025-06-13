Pendikspor Başkanı Murat Özdemir Görevinden Ayrıldı

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Pendikspor Başkanı Murat Özdemir, iş hayatındaki yoğunluk ve özel sebepler nedeniyle kulüp başkanlığından resmi olarak ayrıldığını duyurdu. Özdemir, kulüp camiasına teşekkür ederek yeni yönetime başarılar diledi.

Pendikspor Başkanı Murat Özdemir, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Özdemir, "Büyük bir gurur ve özveriyle yürüttüğüm Pendikspor başkanlığı görevimden, iş hayatımdaki yoğun tempom ve özel sebeplerim doğrultusunda bugün itibarıyla resmi olarak ayrılmış bulunuyorum." dedi.

Pendikspor camiasına teşekkür eden Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreçte birlikte çalışma imkanı bulduğum yönetici arkadaşlarıma, teknik kadromuza, oyuncularımıza, kulüp emekçilerine, Pendik Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Cin'e ve her koşulda kulübümüzün yanında olan büyük Pendikspor taraftarına ayrı ayrı teşekkür ederim. Pendikspor'un önümüzdeki sezon başarılarla dolu bir yolculuk sürdüreceğine, hedeflediği noktaya ulaşacağına ve Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğine inancım tamdır. Yeni gelecek yönetime bu yolda başarılar ve kolaylıklar dilerim."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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