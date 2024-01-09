Pendikspor, Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu

STAT: Pendik

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Bilal Gölen

PENDİKSPOR: Erdem Canpolat - Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Kappel (Dk. 46 Diaby), Gökcan Kaya (Dk. 65 Emre Taşdemir), Halil Akbunar (Dk. 77 Thuram), Erencan Yardımcı

ANTALYASPOR: Leite - Bünyamin Balcı (Dk. 88 Ufuk Akyol), Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Safuri (Dk. 63 Milosevic), Erdal Rakip, Saric, Erdoğan Yeşilyurt, Bytyqi (Dk. 79 Larsson), Buksa

GOL: Dk. 19 Bahadır Öztürk ( Antalyaspor )

SARI KARTLAR: Midtsjö, Sequeira ( Pendikspor ) - Bünyamin Balcı, Erdoğan Yeşilyurt, Leite, Erdal Rakip ( Antalyaspor )

Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme maçında Pendikspor sahasında konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 19'uncu dakikada Bahadır Öztürk kaydetti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 28'e çıkardı ve 8'inci sıraya yükseldi. Pendikspor ise 15 puanda kaldı ve haftayı 19'uncu sırada tamamladı.

19'uncu dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşta topa iyi yükselen Bahadır Öztürk'ün kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.