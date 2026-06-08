Voleybolcu Pelin Eroktay, Consolini Volley 1907'de forma giyecek

Voleybolcu Pelin Eroktay, İtalya'dan Consolini Volley 1907 kulübüne transfer oldu.

İtalyan ekibinin açıklamasına göre son olarak Voleybol Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Kuzeyboru Maxipipe Spor'da forma giyen 21 yaşındaki pasör çaprazı, gelecek sezon Consolini'nin kadrosunda yer alacak.

Kariyerinde Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan ve Nepal'de oynayan Pelin, Eczacıbaşı altyapısı, Sarıyer Belediyesi, Sigorta Shop, İba Kimya TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş, Kathmandu Spikers, Edremit Belediyesi Altınoluk, Turan Türkistan, Havran Belediyespor ve Kuzeyboru Maxipipe Spor, formaları giydi.

Pelin, 17, 19, 21 ve 22 yaş altı Avrupa şampiyonalarında da Türkiye'yi temsil etti.

1907 Fenerbahçe Derneği, İtalya Serie A takımı Consolini Volley'in yüzde 30 hissesini almış ve adını "Consolini Volley 1907" olarak değiştirmişti.