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Pedro Acosta, Red Bull KTM ile ilk MotoGP zaferini Avusturya GP'sinde kazandı

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. etabı Avusturya Grand Prix'sini Red Bull KTM'den Pedro Acosta kazandı. Acosta bu sonuçla kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini alırken, Jorge Martin ikinci, Marco Bezzecchi üçüncü oldu; Toprak Razgatlıoğlu yarışı 20. sırada bitirdi.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. etabı Avusturya Grand Prix'sini Red Bull KTM takımından İspanyol pilot Pedro Acosta kazandı.

Sezonun 15. yarışı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 28 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Pedro Acosta, 42 dakika 16.996 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini elde etti.

Aprilia takımının İspanyol pilotu Jorge Martin, liderin 1.017 saniye gerisinde ikinci, aynı takımdan İtalyan Marco Bezzecchi ise 1.209 saniye farkla üçüncü oldu.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha) ise yarışı 20. sırada tamamladı.

Sezonun 16. etabı Japonya Grand Prix'si, 4 Ekim'de koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 306

2. Marc Marquez (İspanya): 294

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 264

4. Pedro Acosta (İspanya): 234

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 230

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18

Kaynak: AA
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