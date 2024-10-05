Üye Girişi
Haberler

Pazarspor ve Karabük İdmanyurdu'nun Mücadelesi Beraberlikle Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Pazarspor, sahasında Karabük İdmanyurdu ile 2-2 berabere kaldı. Pazarspor'dan Mustafa Sol, iki gol atarken, Karabük İdmanyurdu'nun golleri Sefa Aksoy ve Serdar Eylik'ten geldi.

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Karabük İdmanyurdu ile 2-2 berabere kaldı.

Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu, İlyas Samet Yelen, Fatih Etirli

Pazarspor: Salih Şenbaş, Furkan Yılgın, Erhan Şengül, Haci Şükrü Çiçek (Fatih Ateş dk.67) Göktuğ Yılmaz (Ali Alperen Çelik dk. 81) Yavuz Alemdar, Ali Ekber Öz, Berkan Biçer, Sefa Tunç, Emre Akgün, Mustafa Sol (Yusuf Mutlu dk. 89)

Teknik Direktör: Ramazan Öztürk

Karabük İdmanyurdu: Berat Çelebi, Mustafa Kayabaşı, Sergen İlhan, Yusuf Akbulut (Kaan Erdoğan dk. 78) Serdar Eylik (Seyit Ali Kahya dk.89) Tolga Mert Aslan, Rasimcan Değirmenci, Ahmet Enes Karataş (Ege Okka dk. 90+2), Kerem Yorulmaz, Sefa Aksoy, Eray Uysal

Teknik Direktör: Ersin Büyüktepe

Goller: Mustafa Sol (dk. 44 ve 68) (Pazarspor), Sefa Aksoy (dk. 42), Serdar Eylik (dk. 61) (Karabük İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Erhan Şengül, Hacı Şükrü Çiçek, Sefa Tunç, Berkehan Biçer, Salih Şenbaş (Pazarspor) Mustafa Kayabaşı, Rasimcan Değirmenci, Sefa Aksoy (Karabük İdmanyurdu) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

rize

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

50 bine yakın insan öldükten sonra İsrail'e "Dur" dedi

 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu

 Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

Katledilen İkbal'in cenazesinde yürek yakan feryat
Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor

Hizbullah, Seyfettin'den haber alamıyor! Herkesin aklında aynı şüphe var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arsenal Southampton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Arsenal Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Werder Bremen Freiburg CANLI İZLE şifresiz! Bundesliga Werder Bremen Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Bayer Leverkusen Holstein Kiel CANLI İZLE şifresiz! Bundesliga Bayer Leverkusen Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Yabani CANLI izle! NOW TV Yabani 40. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Osimhen maskesi yasak mı? Osimhen maskesi takmak neden yasak? Düğüm Salonu filmi konusu ne, oyuncuları kim, sonu nasıl bitiyor? Düğüm Salonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğüm Salonu gerçek mi, yaşanmış mı? Yalan CANLI izle! 5 Ekim Kanal D Yalan 18. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu SON BÖLÜM? Foça yangın söndü mü SON DAKİKA? İzmir Foça yangın son durum ne 5 Ekim Cumartesi? Semih Çelik VİDEOSU'nda ne diyor, Semih Çelik VİDEOSU İZLE! Kör Nokta final mi yapıyor? Kör Nokta bitiyor mu? Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 3. bölüm SON BÖLÜM HD kesintisiz izleme linki var mı?
title