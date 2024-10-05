Pazarspor ve Karabük İdmanyurdu'nun Mücadelesi Beraberlikle Tamamlandı
TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Pazarspor, sahasında Karabük İdmanyurdu ile 2-2 berabere kaldı. Pazarspor'dan Mustafa Sol, iki gol atarken, Karabük İdmanyurdu'nun golleri Sefa Aksoy ve Serdar Eylik'ten geldi.
TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Karabük İdmanyurdu ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu, İlyas Samet Yelen, Fatih Etirli
Pazarspor: Salih Şenbaş, Furkan Yılgın, Erhan Şengül, Haci Şükrü Çiçek (Fatih Ateş dk.67) Göktuğ Yılmaz (Ali Alperen Çelik dk. 81) Yavuz Alemdar, Ali Ekber Öz, Berkan Biçer, Sefa Tunç, Emre Akgün, Mustafa Sol (Yusuf Mutlu dk. 89)
Teknik Direktör: Ramazan Öztürk
Karabük İdmanyurdu: Berat Çelebi, Mustafa Kayabaşı, Sergen İlhan, Yusuf Akbulut (Kaan Erdoğan dk. 78) Serdar Eylik (Seyit Ali Kahya dk.89) Tolga Mert Aslan, Rasimcan Değirmenci, Ahmet Enes Karataş (Ege Okka dk. 90+2), Kerem Yorulmaz, Sefa Aksoy, Eray Uysal
Teknik Direktör: Ersin Büyüktepe
Goller: Mustafa Sol (dk. 44 ve 68) (Pazarspor), Sefa Aksoy (dk. 42), Serdar Eylik (dk. 61) (Karabük İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Erhan Şengül, Hacı Şükrü Çiçek, Sefa Tunç, Berkehan Biçer, Salih Şenbaş (Pazarspor) Mustafa Kayabaşı, Rasimcan Değirmenci, Sefa Aksoy (Karabük İdmanyurdu) - RİZE