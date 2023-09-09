Pazarspor, Silifke Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu
TFF 3. Lig 2. Grup ilk haftasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Silifke Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta tek golü Ali Deniz Kurt attı.
TFF 3. Lig 2. Grup ilk haftasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Silifke Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, Ünal Doğru, Ahmet Tolga Tomar
Pazarspor: Mehmet, Emircan, Şeyhmus, Muhammet, Aykut, Emre, Göktuğ, Ahmet (Yakup dk. 78), Fatih (Haci dk. 61), Yavuz, Mehmet (Talha dk. 61)
Silifke Belediyespor: Rasim, Cenk, Erhan, Aygün (Tolga dk. 90+2), Anıl (Ali dk. 46), Ahmet (Ali dk. 63), Furkan, Suat (İhsan dk. 46), İbrahim, Dede, Halil (Yiğit dk. 79)
Gol: Ali Deniz Kurt (dk. 90) (Silifke Belediyespor)
Sarı kartlar: Göktuğ Yılmaz, Şeyhmus Aksu, Fatih Cin, Yavuz Alemdar (Pazarspor), İbrahim Halil Şimşek, Rasim Mutlu (Silifke Belediye Spor) - RİZE