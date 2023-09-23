Pazarspor, evinde Karşıyaka'ya 1-0 mağlup oldu
TFF 3. Lig 2. Grup'un 3. haftasında Pazarspor, evinde Karşıyaka'ya 1-0 mağlup oldu. Maçta tek golü Karşıyaka'dan Yasin Ozan attı.
TFF 3. Lig 2. Grup'un 3. haftasında Pazarspor, evinde Karşıyaka'ya 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Burak Menteşe, Eray Pınar
Pazarspor: Mehmet Akif, Seyhmus Abdulkadir (Abdurrahman dk. 44), Muhammet Ensar, Aykut, Emircan, Emre, Oğuzhan (Talha Enes dk. 76), Ahmet Can, Efe Taylan (Mehmet Can dk. 63), Göktuğ, Semih
Karşıyaka: Haydar, Ferdi, Erdinç (Alper dk. 71), Alpay, Emre Keleşoğlu, Emre Gemici (Cenk dk. 46), Yasin, Enes, Hakan (Barış dk. 46), Bilal, Sefa (Efe dk. 70 (Fatih dk. 86))
Goller: Yasin Ozan (dk. 53) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Alpay Koldaş, Ferdi Burgaz (Karşıyaka), Göktuğ Yılmaz (Pazarspor) - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor