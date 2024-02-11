Pazarspor, Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 mağlup oldu
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Pazarspor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 mağlup oldu. Maçta Pazarspor'dan Muhammet Çavuşoğlu gol attı, Anadolu Üniversitesi'nden ise İbrahim Zeytin ve Furkan Mehmet Tuncer gol kaydetti.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Pazarspor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 mağlup oldu.
Hakemler: Berk Çekal, Fatih Deveci, Burak Dayıoğlu
Pazarspor: İbrahim Bağcı, Enes Salih Çavdar (Ali Çelik dk. 46), Muhammet Çavuşoğlu, Aykut Civelek, Emircan Bayrakdar (Fatih Cin dk. 58), Emre Turan (Ahmet Arık dk. 81), Batuhan Tunçay, Efe Taylan Altunkara, Muhammet Emre Kalkan (Haci Şükrü Çiçek dk. 46), Mustafa Apardı, Göktuğ Yılmaz
Anadolu Üniversitesi: Şener Özcan, Furkan Mehmet Tuncer, Rıdvan Coşkun, Halil İbrahim Yazğılı (Özkan Geldi dk. 90), Ali Fırat Kasap, Deniz Karadeniz (Ulaş Yılmaz dk. 90), Umut Akpınar, Metin Emre Karaal (Okan Şentürk dk. 61), Emirhan Subaş, İbrahim Zeytin (Furkan Birdal dk. 81), Okan Sarı (Tezcan Erdoğan dk. 61)
Goller: Muhammet Çavuşoğlu (dk. 66) (Pazarspor), İbrahim Zeytin (dk. 14 ve 45), Furkan Mehmet Tuncer (dk. 32) (Anadolu Üniversitesi)
Sarı Kartlar: Metin Emre Karaal, Tezcan Erdoğan, Umut Akpınar, Furkan Mehmet Tuncer, Şener Özcan, Emirhan Subaş (Anadolu Üniversitesi) - RİZE