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Pazarspor, 1922 Konyaspor Maçı Öncesi Moral Kahvaltısı Düzenledi

Pazarspor, 1922 Konyaspor Maçı Öncesi Moral Kahvaltısı Düzenledi
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TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, 1922 Konyaspor maçı öncesinde düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek takım içi motivasyonu arttırdı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, 1922 Konyaspor maçı öncesinde kahvaltıda bir araya gelerek moral depoladı.

TFF 3. Lig'in 18. haftasında Pazarspor, sahasında 1922 Konyaspor'u ağırlayacak. Pazar İlçe Stadı'nda Pazar günü saat 14.00'da oynanacak karşılaşma öncesinde kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcular düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek moral depoladı. Karşılaşma öncesi takım içi motivasyonu arttırmak isteyen mavi-beyazlılar, bir araya geldikleri etkinlikte keyifli vakitler geçirdi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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