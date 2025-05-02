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Pazarlığa kapalı! İşte Barış Alper'in bonservisi

Pazarlığa kapalı! İşte Barış Alper'in bonservisi
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi. Avrupa'dan birçok takımın radarında olan Yılmaz için Galatasaray 35 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Bu bedelde pazarlık kabul edilmeyeceği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çekti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, West Ham United, Aston Villa ve Napoli'nin takibinde olan Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi.

BONSERVİS BEDELİ: 35 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz için 35 milyon euro istiyor. Haberin devamında Galatasaray yönetiminin Barış Alper Yılmaz'ın menajeri ile temasa geçtiği ve 35 milyon euroluk talebin pazarlığa kapalı olduğunu aktardığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Barış Alper, bu sezon 44 maça çıktı ve 11 gol atarken 6 asist yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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