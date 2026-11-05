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Pazarlar Spor Lisesi kros takımı 2 kupa ve 10 madalyayla İl Özel İdaresine gitti

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Pazarlar Spor Lisesi kros takımı 2 kupa ve 10 madalyayla İl Özel İdaresine gitti
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Kütahya'da düzenlenen kros yarışmalarında Pazarlar Spor Lisesi Kız Takımı il 2.'si, Erkek Takımı il 3.'sü olarak 2 kupa ve 10 madalya kazandı. Takım, Okul Müdürü Muammer Gökalp öncülüğünde Kütahya İl Özel İdaresini ziyaret edip kupalarını meclis yöneticileriyle paylaştı.

Okul Sporları 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı kros müsabakalarına damga vuran Pazarlar Spor Lisesi Kros Takımı, Kütahya İl Genel Meclisini ve İl Özel İdaresini ziyaret etti.

Kütahya il genelinde düzenlenen kros yarışmalarında Pazarlar Spor Lisesi Kız Kros Takımı il 2.'si, Erkek Kros Takımı ise il 3.'sü olarak okullarına 2 kupa ve toplam 10 madalya kazandırdı. Antrenör Semiha Güzelyurt liderliğinde yarışmalara hazırlanan sporculardan Medine Nur Gökcan, Fatma Or, Nurgül Naz, Rana Coşkun ve Fadime Uzun'dan oluşan Kız Takımı kürsünün ikinci basamağına çıkarken; Hasan Biçen, Efe Değirmenci, Mehmet Mertgenç, Enes Tuncer ve Abdil Samed Kara'dan oluşan Erkek Takımı ise Kütahya 3.'sü oldu.

Düzenlenen ödül töreninin ardından Okul Müdürü Muammer Gökalp öncülüğünde Kütahya İl Özel İdaresini ziyaret eden şampiyon kros takımı, kupalarını meclis yöneticileriyle paylaştı. İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura, İl Genel Meclis Üyeleri Yılmaz Kıratlı ve Hüseyin Akşen, başarılı sporcuları ve okul idaresini kabul etti. Misafirhanede düzenlenen öğle yemeğinin ardından meclis toplantı salonunda sporcularla çay eşliğinde sohbet edildi.

İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura, dereceye giren sporcuları tek tek tebrik etti. Okul Müdürü Muammer Gökalp'ten Pazarlar Spor Lisesinin yürüttüğü sportif faaliyetler ve projeler hakkında bilgi alan Özcura, okulların ve gençlerin hazırladığı projelere her zaman destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Pazarlar Spor Lisesi Müdürü Muammer Gökalp, sezona 2 kupa ve 10 madalyayla başlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Gökalp, "Sahada alın teri döküp okulumuzu ve ilçemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcu öğrencilerimizi, onları büyük bir özveriyle yarışmalara hazırlayan Antrenörümüz Semiha Güzelyurt'u, emeği geçen öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum. Bizleri İl Özel İdaresinde sıcak bir ilgiyle karşılayan, öğrencilerimizle yakından ilgilenerek projelerimize destek sözü veren İl Genel Meclis Başkanımız Muammer Özcura'ya, İl Genel Meclis Üyelerimiz Yılmaz Kıratlı ve Sayın Hüseyin Akşen'e misafirperverlikleri için şükranlarımızı sunarız" dedi.

Pazarlar Spor Lisesi heyetinin ziyareti, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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