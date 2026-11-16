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Pazarlar Spor Lisesi güreşte 7 madalyayla takım halinde il birincisi oldu

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Pazarlar Spor Lisesi güreşte 7 madalyayla takım halinde il birincisi oldu
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Kütahya’da düzenlenen Okul Sporları Güreş İl Müsabakaları’nda Pazarlar Spor Lisesi, serbest stilde takım halinde il birincisi olurken 7 madalya kazandı. Başarılı sporcular, 2027 baharında düzenlenecek Okul Sporları Geleneksel Karakucak Güreşleri’nde Kütahya’yı temsil edecek.

Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Güreş İl Müsabakaları'nda Pazarlar Spor Lisesi, serbest stilde takım halinde il birincisi oldu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen müsabakalarda, antrenör Tugay Altıntaş yönetimindeki takım, 7 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Müsabakalarda Yusuf Ender Kul, Efe Değirmenci, Nurettin Efe Kıymaz ve Abdullah Çevik il birincisi olurken, Kuzey Can, Abdulsamet Kara ve Umut Şahin Çakmak ise il ikinciliğini kazandı.

Pazarlar Spor Lisesi Okul Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Muammer Gökalp, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Başarılı sporcuların 2027 baharında düzenlenecek Okul Sporları Geleneksel Karakucak Güreşleri'nde Kütahya'yı temsil edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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