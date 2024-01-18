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Pazarlar Spor Lisesi Floor Curling ve Futsal Takımı Kaymakam tarafından ağırlanarak tebrik edildi

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Kütahya'da düzenlenen okul sporları çerçevesinde düzenlenen Floor Curling ve Futsal müsabakalarında İl birincisi olan Pazarlar Spor Lisesi takımı, Pazarlar İlçe Kaymakamı Hüseyin Safa Erdem tarafından kahvaltıda ağırlanarak tebrik edildi.

Kütahya'da düzenlenen okul sporları çerçevesinde düzenlenen Floor Curling ve Futsal müsabakalarında İl birincisi olup; Kütahya'yı bölge finallerinde temsil edecek olan Pazarlar Spor Lisesi Floor Curling ve Futsal takımı oyuncularını Pazarlar İlçe Kaymakamı Hüseyin Safa Erdem kahvaltıda ağırladı.

Kaymakamlığın organize ettiği kahvaltıya Kaymakam Hüseyin Safa Erdem, Pazarlar Spor Lisesi Müdürü İsa Ergün, Beden Eğitimi öğretmenleri ile Pazarlar Spor Lisesi Floor Curling ve Futsal takımı oyuncuları katıldı.

Pazarlar Kaymakamı Erdem, Kütahya'da düzenlenen okul sporları turnuvasında il birincisi olan Floor Curling ve Futsal Takımları ile moral ve motivasyonu artırma adına muhabbet edip her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Kaymakam Erdem, "Pazarlar Spor Lisemizin başarılarında emeği geçen hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Pazarlar Spor Lisesi Floor Curling ve Futsal takımı oyuncuları ise, "Bizlere destek veren ve yanımızda olduğunu bizlere hissettiren İlçe Kaymakamımız Sayın Hüseyin Safa Erdem'e teşekkür ederiz" dediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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