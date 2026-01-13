Haberler

Türk sporu ve Pazarlar gençliği için işbirliği protokolü

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, gençleri sporla buluşturmak ve yeni yetenekler kazandırmak amacıyla Pazarlar Spor Lisesi ve spor kulübü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile okulun spor tesisleri kulüp sporcularının hizmetine sunulacak.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmak ve gençleri sporla buluşturmak amacıyla önemli bir iş birliği protokolüne imza atıldı.

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü, ilk tescilini Taekwondo branşında alarak faaliyetlerine başlıyor. Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Çalışkan ve Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Başkanı Muammer Gökalp arasında imzalanan "İşbirliği ve Tesis Kullanım Protokolü" ile ilçedeki spor altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Protokol kapsamında okulun spor salonları, sahaları ve tüm teknik ekipmanları kulüp sporcularının hizmetine sunulacak. Kulüp ile okul ve ilçedeki diğer kurumlarla ortak projeler yapılarak eğitim ve sporun daha güçlü bir şekilde geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimize katkı sağlanması amaçlanıyor.

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü, spor hayatına taekwondo branşında aldığı tescil ile "merhaba" diyor. İlerleyen süreçte gelen talepler ve imkanlar doğrultusunda diğer branşlarda da tescil işlemlerini tamamlayarak geniş bir yelpazede hizmet vermeyi planlayan kulüp, hem okul öğrencilerine hem de Pazarlar ilçesindeki tüm çocuk ve gençlere profesyonel spor imkanı sağlayacak.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Başkanı Muammer Gökalp, atılan imzaların ilçe gençliği için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Gökalp, "Bugün burada sadece bir kağıda imza atmadık. Pazarlar'ın çocuklarının geleceğine ve hayallerine imza attık. Kulübümüzün ilk tescilini Taekwondo branşında gerçekleştiriyoruz. Ancak hedefimiz sadece tek bir branşla sınırlı kalmak değil; zamanla talep edilen diğer branşlarda da tescillerimizi alarak okulumuz öğrencilerine ve ilçemizdeki tüm gençlerimize kapılarımızı açacağız. Amacımız, Pazarlar'dan çıkan yetenekli evlatlarımızı doğru eğitimle Türk sporuna kazandırmak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak disiplinli birer sporcu olarak yetiştirmektir. Desteklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Çalışkan'a teşekkür ediyorum. Türk sporuna ve Pazarlar gençliğine hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
