Paul Pogba'nın yeni adresi belli oldu! Dünya devine imzayı atıyor

Manchester United kariyerinde beklenenin altında kalan Pogba, İngiliz ekibi ile yollarını ayırdı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Paul Pogba eski takımı Juventus ile anlaşma sağladı.

MANCHESTER CİTY'DE TALİP OLMUŞTU

Yıldız orta saha oyuncu son Premier Lig şampiyonu Manchester City'i reddetti. Juventus ile sözleşme imzalama aşamasında olan Fransız oyuncu, İtalyan ekibiyle son detayları görüşüyor.