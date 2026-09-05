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Onuachu'nun Gol Hasreti 156 Güne Ulaştı

Onuachu'nun Gol Hasreti 156 Güne Ulaştı
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Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Süper Lig'de son 8 maçtır gol atamıyor. 4 Nisan 2026'dan bu yana suskun olan oyuncu, Gençlerbirliği karşısında 156 günlük gol hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu, Süper Lig'deki gol hasretini Gençlerbirliği karşısında sonlandırmayı hedefliyor. Onuachu, ligde görev yaptığı son 8 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynayacak Trabzonspor'da, gözler golcü futbolcu Paul Onuachu'da olacak. Onuachu, 2025-2026 sezonunun son bölümünde Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının gollerinden birine imza atmıştı. Ligde son golünü sarı-kırmızılı takım karşısında 4 Nisan 2026'da atan Nijeryalı oyuncu, bu karşılaşmanın ardından oynanan 5 Süper Lig maçında gol kaydedemedi.

Bordo-mavili futbolcu; Başakşehir, Konyaspor, Göztepe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında da gol sevinci yaşayamadı. Bu mücadelelerin 4'ünde 90 dakika sahada kalan Onuachu, Beşiktaş karşılaşmasında ise 14 dakika görev yaptı.

Yeni sezonda da golle tanışamadı

2026-2027 sezonuna da gol atamadan başlayan 32 yaşındaki futbolcu, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Başakşehir karşısında 87 dakika sahada kalan Nijeryalı golcü, Trabzonspor'un 2-1 kazandığı mücadelede de fileleri havalandıramadı. Onuachu, son olarak Amed Sportif Faaliyetler karşısında 90 dakika süre aldı. Bordo-mavililerin 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da gol atamayan deneyimli forvetin suskunluğu devam etti.

Hedef Gençlerbirliği karşısında 156 gün sonra gol sevinci yaşamak

Son 8 Süper Lig maçında gol kaydedemeyen Paul Onuachu, bu suskunluğunu Gençlerbirliği karşısında bozmayı hedefliyor. Golcü futbolcu, 156 günlük hasreti sonlandırmak için mücadele edecek.

Trabzonspor'un hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olan Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımının gol yükünü önemli ölçüde üstlenmişti. 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 22 gol atan Onuachu, gol kralı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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