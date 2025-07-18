Paul Onuachu'nun Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

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Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu'nun sol ayak bileğinde ödem ve bağlarında kısmi yaralanma olduğu belirtildi. Kulüp sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Onuachu'nun Araz Nahçıvan ile oynanan maçta sakatlandığını ve tedavi sürecinin başladığını açıkladı.

Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu'nun sol ayak bileği kemiklerinde ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edildi.

Kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada, Paul Onuachu'nun Araz Nahçıvan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıktığını belirtti.

Futbolcunun muayene ve MR görüntülemesi hakkında bilgi veren Beşir, "Sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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