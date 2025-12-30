Paul Onuachu attı, Nijerya 3'te 3 yaptı

Afrika Uluslar Kupası C Grubu üçüncü ve son maçında Nijerya ile Uganda karşı karşıya geldi. Complexe Sportif de Fes'te oynanan mücadeleyi Nijerya, 3-1 kazandı.

3 GOLLE NET GALİBİYET

Nijerya'ya mücadelede galibiyeti getiren golleri 28. dakikadaTrabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu ile 62. ve 67. dakikalarda Raphael Onyedika kaydetti. Uganda'nın tek golünü 75. dakikada Rogers Mato kaydetti. Uganda forması giyen Salim Magoola, ceza sahası dışında elle oynaması nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI FORMA GİYDİ

Nijerya'da müsabakaya ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Victor Osimhen 87 dakika, Trabzonsporlu Paul Onuachu 77 dakika sahada kaldı. Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

NİJERYA 3'TE 3 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Nijerya, grupta 3'te 3 yaparak son 16 turunda yer aldı. Uganda ise 1 puanda kaldı.