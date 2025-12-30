Haberler

Paul Onuachu attı, Nijerya 3'te 3 yaptı

Paul Onuachu attı, Nijerya 3'te 3 yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu'nun üçüncü ve son maçında Nijerya, 10 kişi kalan Uganda'yı 3-1 mağlup etti. 3'te 3 yapan Nijerya'nın ilk golü Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu'dan geldi.

  • Nijerya, Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Uganda'yı 3-1 mağlup etti.
  • Nijerya'nın gollerini Paul Onuachu (28. dakika) ve Raphael Onyedika (62. ve 67. dakikalar) attı.
  • Nijerya, grupta üç maçını da kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Afrika Uluslar Kupası C Grubu üçüncü ve son maçında Nijerya ile Uganda karşı karşıya geldi. Complexe Sportif de Fes'te oynanan mücadeleyi Nijerya, 3-1 kazandı.

3 GOLLE NET GALİBİYET

Nijerya'ya mücadelede galibiyeti getiren golleri 28. dakikadaTrabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu ile 62. ve 67. dakikalarda Raphael Onyedika kaydetti. Uganda'nın tek golünü 75. dakikada Rogers Mato kaydetti. Uganda forması giyen Salim Magoola, ceza sahası dışında elle oynaması nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI FORMA GİYDİ

Nijerya'da müsabakaya ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Victor Osimhen 87 dakika, Trabzonsporlu Paul Onuachu 77 dakika sahada kaldı. Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

NİJERYA 3'TE 3 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Nijerya, grupta 3'te 3 yaparak son 16 turunda yer aldı. Uganda ise 1 puanda kaldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Eski Beşiktaşlı Miralem Pjanic futbolu bıraktı

Türkiye'de de oynamıştı! Barça ve Juve'nin efsanesi futbolu bıraktı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu

Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu! İşte o anlar
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var