Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, NK Osijek'i 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından takımının performansından memnun olduğunu belirtti. Kluivert, çocuklarının turu geçmediklerini ve daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi. NK Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise Adana Demirspor'un haklı bir galibiyet aldığını ifade etti.

Patrick Kluivert: İnanılmaz bir sonuç aldık

Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI-Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, 'İnanılmaz bir performans gösterip, inanılmaz bir sonuç aldık. Çocuklarım bugün çok mutlu olabilirler ama daha turu geçmedik. Daha çok çalışmamız lazım' dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında NK Osijek'i 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve NK Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kluivert, alınan sonuçtan çok memnun olduğunu belirterek, 'Takımımın, istediğim her şeyi uygulamasından ve mücadelesinden çok mutluyum. Çocuklarım bugün mutlu olabilirler ama biz daha turu geçmedik. Daha çok çalışmamız lazım. Pazar günü Rizespor ile karşılaşacağız. Yarın tekrardan çalışmaya başlayacağız. Oyuncularımla aşırı gurur duyuyorum. Sahada birlik ve beraberlik vardı. Rakibin, kolay şut atamaması sevindirici. Gol ihtimali bırakmamamız çok önemliydi. İnanılmaz bir performans gösterip, inanılmaz bir sonuç aldık.' diye konuştu.

SEMİH VE RODRİGUES'İN SAKATLIKLARI CİDDİ DEĞİL

Semih Güler ve Rodrigues'in sakatlıklarının önemli görünmediğini kaydeden Kluivert, 'Önümüzdeki maçta ikisinin de olması gerekiyor. Badou Ndiaye de bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu şekildeki kas sakatlıklarında aceleci davranmamak gerekiyor. Koşulara başladı ancak sakatlığının nüksetmemesi gerekiyor. O pozisyonda kalabalık bir orta sahamız var' dedi.

TOMAS: HAKLI BİR GALİBİYET ALDILAR

Adana Demirspor'un haklı bir galibiyet aldığını ifade eden NK Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas, 'Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Biz de maça kötü başladık. Oyuncularıma burada güzel bir atmosfer olacağını, dikkatli olmalarını söylemiştim. İlk 15-20 dakika gol yememelerini anlatmıştım. Maalesef bunu yapamadık. Kötü başladık ve bireysel hatalarla 2 gol hediye ettik. Maça dönmek çok zor oldu. Bir bölümde biz de fırsatlar bulduk. O anlarda gol bulabilsek maç dönebilirdi ama olmadı. İyi bir takım ve bireysel yetenekli oyuncuları var. Bu kadar fırsat bulunca, golleri de buluyorlar' ifadelerini kullandı.

Sıcak havanın takımı etkilediğini kaydeden Tomas, 'Hırvatistan şu an 22-25 derece. Burası ise çok nemli ve çok sıcaktı. Havaya da uyum sağlayamadık' şeklinde konuştu.