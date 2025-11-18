Patnos'ta Geleneksel Okul Sporları Müsabakaları Başladı

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Okul Sporları Müsabakaları, bu yıl Yıldız Erkek-Kız Voleybol müsabakaları ile başladı. İlçedeki okulların yoğun katılımıyla başlayan turnuva, genç sporcuların heyecanı ve rekabetiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Müsabakalar sadece voleybol ile sınırlı kalmayacak; futbol, masa tenisi, bilek güreşi, satranç ve atletizm gibi birçok branşta da yarışmalar önümüzdeki günlerde devam edecek. Böylece yüzlerce öğrenci farklı spor dallarında yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Alpaslan, organizasyonun amacına dikkat çekerek şunları söyledi: "Amacımız sporu tabana yaymak, öğrencilerin arkadaşlık bağlarını güçlendirmelerine katkı sağlamak, spor aidiyetlerini artırmak ve sağlıklı bir rekabet ortamında kendilerini ifade etmelerine olanak tanımaktır. Bu nedenle sporun, özellikle takım sporlarının önemi yadsınamaz."

Patnos'ta spor kültürünü geliştirmeyi hedefleyen müsabakaların, öğrenciler arasında dayanışma, özgüven ve takım ruhunu güçlendirmesi bekleniyor. İlçede gün boyunca süren karşılaşmalar, tribünlerdeki öğrenciler ve öğretmenlerden de yoğun ilgi gördü. - AĞRI