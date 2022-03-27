Pasur Belediyespor, grubunda namağlup şampiyon oldu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçe temsilcisi Pasur Belediyespor, Diyarbakır Süper Amatör Ligi C grubunun son maçında Kulp İlçe Stadı'nda, Sur Belediyespor'u 6-0 yenerek grubunda şampiyon oldu.

Grubun lideri olarak şampiyon çıkmayı başaran Pasur Belediyespor mücadele ettiği Süper Amatör Ligi C grubunda, rakibi olan Sur Belediyespor'u 6-0'lık skorla maçı kazanarak Play-Off maçlarını oynamaya hak kazandı.

Pasur Belediyespor Başkanı Medeni Arslan, ligin son maçını da kazandıklarını belirterek, "Takım olarak bu sezonun başında ilk önce grup şampiyonluğunu istiyorduk. Çok Şükür bunu elde ederek ilk hedefimize ulaşmayı başardık. Grubumuzda oynadığımız 18 maçta 17 galibiyet, 1 beraberliği elde ederek namağlup olarak takımımız şampiyonluğunu ilan etti. Şimdi ünümüzde Play-Off maçları vardır. İnşallah Play-Off maçlarında da başarıyı yakalayarak BAL'a çıkacağız. Bu son maçımızda da bizleri yalnız bırakmayan Kulp Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Gözlet'e, ilçemizin mülki amirlerine, katkılarını esirgemeyen ilçe halkımıza, değerli taraftarlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR