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Pascal Nouma'dan Hakemlere Sert Eleştiriler

Pascal Nouma'dan Hakemlere Sert Eleştiriler
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Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Pascal Nouma, Süper Lig'de hakemlerin kötü yönetimi konusunda eleştirilerde bulundu. Galatasaray derbisini yöneten Arda Kardeşler hakkında, 'Hakem olmasaydı belki daha güzel olurdu' şeklinde esprili bir ifade kullandı.

Pascal Nouma'dan hakemlere eleştiri: Kötü iş yapıyorlar

- Beşiktaşlı Nouma, Galatasaray derbisini yöneten Arda Kardeşler için ise, "Hakem olmasaydı belki daha güzel olurdu" dedi.

Efe ALDEMİR- Ali DANAŞ / İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, Süper Lig'de maç yöneten hakemleri eleştirdi. Hakemlerin kötü iş yaptığını belirten Nouma, Galatasaray- Beşiktaş derbisini yöneten Arda Kardeşler için, "Olmasa belki daha iyi olurdu" diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu.

Arda Kardeşler için yaptığı hataların karşılığı olarak 4-6 hafta arası maç alamayacağının açıklanması üzerine ise eski Fransız futbolcu şu reaksiyonu verdi: "İşte bu, bravo, tebrikler. Türkiye Futbol Federasyonu bravo."

Arda Kardeşler ve diğer hakemlerin çoğu için ise Pascal Nouma, "O maçta hakem olmasaydı belki daha güzel olurdu. Şimdi en tehlikeli ne? Yeni hakemler var, yeni kurallar var, VAR da var ama hakemler kötü iş yapıyorlar. O zaman ceza normal yani, maalesef. O gün hakem yüzünden bizim Beşiktaş'a problem oldu. 2 maç kaybetti Beşiktaş. Şimdi biz reaksiyon göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'tan en beğendiğiniz oyuncu kim?" sorusu üzerine "Sergen Yalçın" yanıtını veren Nouma, bu seneki takımdan ise Rafa Silva'yı beğendiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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