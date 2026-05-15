Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Parmos Bordo, Göztepe'yi 82-65 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve finale çıktı.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 41-37 ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devrede iyi oyununu sürdüren Parmos Bordo, karşılaşmadan 82-65 galip ayrıldı.
Parmos Bodro, finalde Gaziantep Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA / Süha Gür