Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Parmos Bordo, Gaziantep Basketbol'u 79-65 mağlup ederek seriyi 3-0 kazandı ve Süper Lig'e yükseldi.

Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini Parmos Bordo 18-28 önde tamamlarken devreye ise 45-37 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreği 63-55 önde bitiren konuk ekip, karşılaşmadan 79-65 galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle seride durumu 3-0 yapan Balıkesir ekibi, gelecek sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

