Parma, Carlos Cuesta ile Anlaştı

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İtalyan Serie A takımlarından Parma, teknik direktörlük görevine İspanyol Carlos Cuesta'yı getirdi. Cuesta, kulüple 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı ve burada ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

İtalyan 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Parma'da teknik direktörlük görevine Carlos Cuesta getirildi.

İtalyan kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

Arsenal'da 2020 yılından beri yardımcı antrenörlük yapan Carlos Cuesta, ilk teknik direktörlük deneyimini Parma'da yaşayacak.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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