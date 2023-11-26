Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası'nda Romanya şampiyon

Antalya'da düzenlenen Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası'nda Türkiye ile Romanya finalde 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında Romanya 6-5 galip gelerek şampiyon oldu. Tören sırasında tüm takımlara madalya verildi.

Antalya'da, 6 ülkenin katılımıyla düzenlenen "Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası" sona erdi.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, TBMM Spor Kulübü Futbol Takımı ile Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan'ın takımları katıldı.

Üç gün süren müsabakaların final maçında Türkiye ile Romanya 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında Romanya 6-5 yenerek "Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası"nın şampiyonu oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile TBMM Spor Kulübü Derneği Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Adem Tatlı, birinci ve ikinci olan takımlara kupalarını verdi.

Törende, tüm katılımcı ülke takımlarına Cumhuriyet'in 100. yılı anısına madalya verildi.

Öte yandan, turnuvada yer alması beklenen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hava muhalefeti nedeniyle organizasyona katılamadı.