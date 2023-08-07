Parla Kabasakal Fransa'da Dünya Şampiyonu Oldu

İzmir'de Emr Windsurf ve Yelken Spor Kulübü sporcusu Parla Kabasakal, Fransa'da düzenlenen 2023 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda U13 kızlar kategorisinde şampiyon oldu. Parla Kabasakal, hem Avrupa hem de Dünya şampiyonu olan tek sporcumuz olarak tarihe geçti.

İzmir'de Emr Windsurf ve Yelken Spor Kulübü sporcusu Parla Kabasakal, Fransa'daki 2023 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda U13 kızlar kategorisinde şampiyon oldu. Bu yıl daha önce İtalya'da düzenlenen 2023 Techno 293 Avrupa Şampiyonası'nda yine aynı kategoride Avrupa şampiyonu olan genç rüzgar sörfçüsü Parla Kabasakal, hem Avrupa hem de Dünya şampiyonu olan tek sporcumuz olarak tarihe geçti.

Fransa'nın Quiberon bölgesinde gerçekleşen 2023 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda Parla'nın yanı sıra sporcuları Ela Baskak ve Demir Alabalık'ın da milli kafileyle dereceler elde ettiğini belirten EMR Windsurf ve Yelken Kulübü Başkanı Kadri Özkan, sporcularının her biriyle gurur duyduklarını belirterek, "Çok emek veriyoruz. Sporcularımıza güvenim tam, Türkiye'ye çok daha büyük şampiyonluklar getireceğiz" dedi.